РИАМО - 31 дек. В 2019 году в Московском зоопарке родились более 1 тысячи животных, среди них кафрские рогатые вороны, сероспинные трубачи, пингвины Гумбольдта, дикдики Кирка, восточноевропейские рыси, рекордсменами по количеству появившегося потомства стали птицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Коллекция столичного зоосада пополнилась 287 птенцами. Специалистам удалось получить потомство от редкого кафрского рогатого ворона. Трех воронят — Сократа, Бруно и Платона — орнитологи выкормили вручную. В конце лета они заняли свое место в экспозиции зоопарка, а осенью переехали в теплый вольер в «Доме птиц», - говорится в сообщении.

Также потомством в этом году обзавелись и редкие сероспинные трубачи. Птенцов от них получить непросто: самец и самка не всегда принимают друг друга. Иногда трудно сформировать подходящую пару, так как трубачи восприимчивы к внешним раздражителям и стрессам.

Кроме того, увеличилось количество одного из самых редких видов приматов на планете - суматранских орангутанов.

Всего в 2019 году у млекопитающих, которые обитают в зоопарке, родились 185 малышей. Среди них две восточноевропейские рыси, одна особь японской макаки, один морской котик, один голубой баран, десять дагестанских туров, шесть винторогих козлов, один сычуаньский такин, одна львинохвостая макака и другие.

У амфибий появились на свет 33 детеныша. Коллекция зоосада пополнилась двумя крокодиловыми тритонами, тремя сверчковыми жабами, четырьмя желтобрюхими жерлянками и тремя рогатыми чесночницами.