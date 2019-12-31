РИАМО - 31 дек. Не по сезону теплая погода ожидается в Подмосковье и Москве во вторник, температура поднимется до плюс 3 градусов, пройдет дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атлантический циклона сделает последний день уходящего года похожим на слякотную осень, а не зиму. Тяжелые облака обеспечат регион небесной влагой (преимущественно в жидкой фазе).

«Днем 31 декабря максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1-3 градуса, по области — минус 2 - плюс 3 градуса. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление резко упадет, оно будет ниже нормы на 16 единиц. На данный фактор могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипотония, вегето-сосудистая дистония.

«У них возможны головные боли, боли в области сердца, головокружение. Повышенная влажность воздуха может спровоцировать обострения опорно-двигательного аппарата, страдающих бронхо-легочными заболеваниями, и рост простудных заболеваний», - уточняется в материале.

Для улучшения самочувствия рекомендуется совершать небольшие прогулки на свежем воздухе, заниматься скандинавской ходьбой и дыхательной гимнастикой. Все это способствует насыщению крови кислородом и нормализует сосудистый тонус. Также можно принять лекарства, выписанные лечащим врачом.