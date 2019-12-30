РИАМО - 30 дек. Чтобы обеспечить жителей Подмосковья надежным газоснабжением в новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января «Мособлгаз» перейдет на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

«Для ликвидации возможных чрезвычайных, аварийных ситуаций на территории Московской области содержатся в постоянной готовности 90 бригад для проведения аварийно-восстановительных работ, из них 72 бригады с круглосуточным режимом работы», - говорится в сообщении.

Также подготовлено 164 единицы специализированных аварийных машин. Будут отменены все плановые ремонтные и земляные работы в праздничные дни. Специалистами предприятия проведена проверка готовности сил и средств аварийных служб к выполнению аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, заблаговременно был проведен комплекс необходимых работ по диагностированию газопроводов, отключающих устройств и газораспределительных пунктов, станций газового хозяйства Подмосковья. С аварийными бригадами проведены дополнительные учебно-тренировочные занятия.

Дежурство руководящего состава будет организовано круглосуточно, диспетчерский центр будет круглосуточно проводить мониторинг на территории региона.

В праздники жителям необходимо быть особенно внимательными при использовании газовых приборов. В случае обнаружения запаха газа нужно незамедлительно обратиться в аварийную службу по телефонам: «104», «112».