РИАМО - 30 дек. В Московской областной станции переливания крови подмосковные доноры смогут сдать кровь 3 и 6 января с 08:00 до 13:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Потребность в компонентах крови в новогодние каникулы часто возрастает. Ввиду ограниченного срока хранения отдельных компонентов крови, мы просим наших дорогих доноров посетить станцию переливания крови, а также пригласить с собой друзей и знакомых», - сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Также сдать кровь можно будет в Москве, по адресу: улица Металлургов, дом 37А. Принимать доноров в праздничные дни будут Подольская, Щелковская и Воскресенская станции переливания крови — 4 января с 08:00 до 12:00.

В регионе будут работать выездные бригады Московской областной станции переливания крови. 3 января с 09:00 до 12:00 они отправятся по адресу: город Балашиха, микрорайон ВНИИПО, дом 3, а 6 января с 09:00 до 12:00 будут работать по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Пионерская, дом 1А.