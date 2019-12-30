РИАМО - 30 дек. В новогодние праздники «Мосэнерго», «МОЭК» и компания «ТСК Мосэнерго» переходят на усиленный режим работы, в ходе которого предпримут комплекс мер для обеспечения надежного снабжения жителей Подмосковья электроэнергией, теплом и горячей водой, говорится в сообщении пресс-службы «МОЭК».

«Электростанции «Мосэнерго» несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом возможного понижения температуры наружного воздуха», - говорится в сообщении.

Необходимые запасы резервного топлива сформированы на ТЭЦ «Мосэнерго», в филиалах которого организовали круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. В канун праздников провели дополнительное тестирование системы оповещения в случае возникновения аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций.

Режим повышенной готовности вводится в ПАО «МОЭК» во время новогодних праздников. Организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников компании, оперативно-ремонтного персонала тепловых станций и сетей. В круглосуточном режиме осуществляется работа аварийных служб.

Обеспечено взаимодействие с службами МЧС города Москвы в режиме повседневной деятельности, в постоянной готовности находятся собственные профессиональные подразделения спасателей.

В праздники будет увеличено количество обходов и объездов тепломагистралей, осмотров оборудования и сооружений на тепловых сетях оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом эксплуатационных подразделений.

Круглосуточное дежурство несет 41 аварийная-ремонтная бригада в случае возникновения необходимости проведения срочных работ, обеспечена готовность парка техники, а именно 34 передвижных бойлерных установок, 700 единиц аварийно-ремонтной техники, в том числе 186 аварийно-ремонтных машин, 68 экскаваторов и 32 автокранов.

Необходимое обучение при действиях в случае возникновения нарушения теплоснабжения прошел персонал «МОЭК» и «Мосэнерго». На производственных объектах компаний регулярно проходят совместные противоаварийные тренировки, в ходе которых отрабатываются действия оперативного и диспетчерского персонала «Мосэнерго» и «МОЭК» при ликвидации нарушений теплоснабжения.