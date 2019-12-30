РИАМО - 30 дек. Рост платы граждан за услуги ЖКХ в 2020 году в Подмосковье составит 2,9%, что на 1,2% ниже уровня, заданного на 2020 год для региона правительством РФ, это стало возможным благодаря комплексному подходу правительства Московской области к вопросу стоимости услуг за ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

«Одним из главных факторов низкого роста платы является замораживание тарифов на обработку ТКО. Тарифы на вывоз мусора не вырастут еще полтора года благодаря перераспределению затрат по причине полного перехода на новую систему обращения с отходами. За счет раздельного сбора ТКО удалось уменьшить объем захоронения на 1,2 миллиона тонн и повысить уровень доли переработанных отходов до 65%», — говорится в сообщении.

Второй важный фактор - сдерживание роста тарифов на электроэнергию на уровне инфляции. Несмотря на индексы, установленные правительством РФ в 5% по росту тарифа на электроэнергию с июля 2020 года, в Московской области оно вырастет только на 3%. Одноставочный тариф изменится всего на 17 копеек и составит 5,73 рубля за 1 киловатт.

Еще одним достижением при сдерживании стало сохранение скидки в 30% для населения, проживающего в сельской местности, а также для всех, кто пользуется электроплитами. В Московской области более половины населения области относится к этим группам.

Отдельное внимание в Московской области уделяется объектам коммунальной инфраструктуры. В 2019 году уже были увеличены средства на модернизацию котельных, тепловых и водных сетей. В бюджете на 2020-2021 годы заложены средства на комплексные программы модернизации теплоснабжающего хозяйства в 11 муниципалитетах, где наибольшие тарифы на тепло. Благодаря этому в ряде муниципалитетов рост тарифов будет ниже инфляции, а в самых дорогих удалось «заморозить» или даже снизить тарифы на эти услуги.

Также проводятся мероприятия по снижению тарифов в самых дорогих селах Московской области как благодаря модернизации, так и субсидированию льготных тарифов.

Это наименьший рост платы за коммунальные услуги за последние годы. Утверждение тарифов на 1,2% ниже уровня, заданного правительством РФ, позволит жителям Московской области сэкономить на платежах 1,9 миллиарда рублей.

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