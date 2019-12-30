РИАМО - 30 дек. В Подмосковье в 2019 году на дорогах регионального значения около 500 пешеходных переходов оборудовали новыми светофорными объектами, перильными ограждениями, искусственными неровностями и установили дополнительную подсветку, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом году на региональной сети дорог Подмосковья установили 400 новых светофоров – желтых мигалок и с вызывной кнопкой, также 32 участка оборудовали перильными ограждениями, установили 700 искусственных неровностей и оборудовали дополнительной направленной подсветкой 43 пешеходных перехода», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что такие мероприятия были реализованы на дорогах с высокой интенсивностью автомобильного и пешеходного движения. В результате работ порядка 500 пешеходных переходов стали безопаснее.

Тридцать два участка дорог на подходах к пешеходным переходам и остановочным пунктам оборудовали перильными ограждениями в шести округах региона. Наибольший объем выполнен в городских округах Ступино (18 участков), в Луховицах (пять участков) и в Чехове (четыре участка). Также работы провели в Серебряных Прудах, Серпухове и Воскресенске.

Сорок три пешеходных перехода оборудовали световыми элементами на десяти дорогах региона в Истре, Красногорске и Одинцове. Среди таких элементов - светофорные объекты, дорожные знаки с дополнительной светодиодной подсветкой и специальные лампы с направленным освещением.

На региональных дорогах в 40 городских округах появилось более 700 искусственных неровностей. В приоритетном порядке работы по их обустройству были выполнены вблизи пешеходных переходов у социально значимых объектов, детских культурно-досуговых и образовательных учреждений и в местах концентрации аварий.

Работы по строительству светофорных объектов выполнили в 34 округах Подмосковья. 50 новых транспортных светофоров типа Т-1 и свыше 350 односекционных светодиодных светофоров типа Т-7 установили на дорогах региона.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится комплекс мер по повышению безопасности. Для удобства и безопасности пешеходов в этом году построено свыше 240 километров новых тротуаров.