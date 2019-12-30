РИАМО - 30 дек. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы газового хозяйства столицы на время новогодних праздников АО «Мосгаз» в составе предприятий комплекса городского хозяйства будет работать в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Как ранее отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в новогодние праздники коммунальные службы столицы будут работать в круглосуточном режиме. Приняты необходимые меры по организации бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения москвичей и объектов городского хозяйства, противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий. Отреагировать на внештатные ситуации готовы почти 1,5 тысячи аварийных бригад, оснащенных дорожно-уборочной и другой специализированной техникой.

«В АО «Мосгаз» организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей. В соответствии с разработанными регламентами обеспечено полное оперативное взаимодействие со смежными городскими организациями, оперативным отделом департамента ЖКХ, ГУ МВД России по городу Москве и сотрудниками столичного главка МЧС России», — говорится в сообщении.

В праздничные дни на ежедневном круглосуточном дежурстве будут находиться 23 дежурные бригады и 64 единицы специализированной техники управления аварийно-восстановительных работ для оперативного реагирования в случае необходимости.

Для ликвидации любых технологических нарушений и организации выездных совещаний штаба компания располагает тремя штабными автобусами, представляющими собой мобильный комплекс средств для информационного обеспечения руководства и членов оперативного штаба в зоне ЧС.

Диспетчерский персонал в круглосуточном режиме с помощью автоматизированных средств введет дистанционный контроль режимов работы газотранспортной сети и готов к принятию всех необходимых мер для обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения города.

Для удобства москвичей, желающих отремонтировать газовое оборудование, подключить газовые приборы или выполнить переделку газовой разводки, службой сервиса АО «Мосгаз» организовано дежурство в выходные и праздничные дни. Заявку можно подать по интернету на официальном сайте АО «Мосгаз» или по телефону (495) 660-20-01. В новогодние праздники специалисты по ремонту и подключению газовых приборов и переделке газовой разводки будут работать с 3 по 6 января с 8 до 18 часов и 8, 9 января - с 8 до 22 часов.