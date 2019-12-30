РИАМО - 30 дек. На улице Климова в городе Ногинск Богородского городского округа завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, который уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В составе нового спорткомплекса предусмотрены ледовая арена и блок административно-бытовых помещений со спортзалами, раздевалками, душевыми, тренерскими и общественной зоной, помещениями для проката и хранения инвентаря», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект был построен в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».