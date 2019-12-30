РИАМО - 30 дек. Свыше 71 тысячи автомобилей такси привели к единому стандарту цвета в Подмосковье, это 84% от общего числа машин, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С начала 2017 года в регионе разработан стандарт легкового такси: автомобили должны быть белого цвета с желтой и серой полосами. Также на автомобиле должен быть шашечный пояс и фонарь оранжевого цвета на крыше», - говорится в сообщении.

Однако в Московской области работают автомобили такси, разрешения которых выданы до принятия единого стандарта. Сейчас разрешения выдаются только при наличии записи о соответствии цветовой гамме в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Цветовой стандарт введен для гарантии комфорта и безопасности пассажиров. Всего в регионе работает более 26 тысяч перевозчиков в сфере легкового такси, транспортное обслуживание осуществляют 85 тысяч машин. За этот год выдано более 50 тысяч разрешений на деятельность такси.

Услуга по выдаче разрешения на деятельность такси оптимизировали в Московской области, обновили электронную форму заявления и сократили сроки оказания услуги при подаче заявлений через региональный портал госуслуг. Заявителю услуга предоставляется за пять рабочих дней. При этом готовое разрешение можно получить в любом МФЦ Московской области.

Со следующего года разрешения будут выдаваться в электронном виде с приложением QR-кода. Код содержит информацию о перевозчике, годе выпуска авто, сроке действия разрешения. Работникам такси необходимо размещать индивидуальный код в салоне автомобиля.

QR-код поможет пассажирам проверить легальность такси. Для контролирующих органов нововведение упростит процедуру проверки, для чего достаточно отсканировать QR-код, размещенный в такси. Таксомоторные компании могут уже получить QR-код по номеру разрешения на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.