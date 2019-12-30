РИАМО – 30 дек. Стали известны самые популярные дальние места, где россияне собираются встретить Новый год, на первом месте – Бангкок, также в лидерах – Пхукет, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Рейтинг из 15 самых популярных дальних мест для встречи Нового года составили аналитики Aviasales.

«На первой строчке оказался Бангкок, жители Москвы купили билеты туда по средней цене в 42 тысячи рублей. Следом за столицей Таиланда идет Бали, перелет туда оказался одним из самых дорогих — 63 тысячи рублей в среднем», — говорится в сообщении.

На третьем месте – Пхукет, билеты туда стоили около 54 тысяч рублей. В рейтинг также вошли Коломбо, Дели, острова Маврикий и Сейшелы, Кейптаун.

Россияне также решили встретить новый год в Майами, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Замыкает рейтинг Гавана.

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