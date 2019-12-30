РИАМО - 30 дек. В новогоднюю ночь в 24 парках культуры и отдыха Московской области пройдут новогодние гуляния, гостей ждут концерты, представления, карнавалы, танцевальные шоу и фейерверки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого городского округа Химки в 23:00 пройдет праздничный концерт «Здравствуй Новый Год!». Танцевальное шоу, конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя дискотека, фейерверк ждут гостей парка», - говорится в сообщении.

В Центральном парке Долгопрудного пройдет концертная игровая музыкальная программа с участием солистов и коллективов города, выступление ансамбля народной песни «Любо-Мило». Парк «200 лет Егорьевску» организует массовое народное гулянье с концертом.

Концерты ждут гостей в парках имени Величко, «Подрезково» в Химках. Новогодняя дискотека и фейерверк состоятся в парке «Мечта» Наро-Фоминского городского округа и парке культуры и отдыха города Лобня.

На площади перед парком Пехорка в Балашихе развлекать гостей будут артисты, коллективы и сказочные персонажи. А в парке «Покровский» города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа пройдет «Большая Карнавальная ночь».

В Центральном парке культуры и отдыха и в парке «Наташинские пруды» Люберец - танцевально-развлекательная программа, а в Центральном городском парке городского округа Богородский- интерактивная программа «Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки», концерт, хороводы и конкурсы.

«В парке семейного отдыха городского округа Дубна 31 декабря пройдет театрализованное представление и танцевальный марафон. Начало в 23.30. В Высоковском городском парке культуры и отдыха «Берёзовый» городского округа Клин 1 января пройдет новогодняя уличная дискотека «Чудеса под Новый год», - уточняется в материале.

В парке имени И.Г. Воробьева Луховиц всех пришедших порадуют интерактивным театрализованным представлением с конкурсами и танцами. В Расторгуевском парке Ленинского городского округа - игровая-развлекательная программа «Время чудес» для детей и взрослых.

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