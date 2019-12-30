РИАМО - 30 дек. Полицейские Москвы задержали мужчину, которого подозревают в похищении груза продуктовых консервов стоимостью 2,5 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Внуково города Москвы задержали 44-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Ранее с заявлением в полицию обратился представитель компании, которая занимается грузоперевозками. Он сообщил, что фирма заключила договор с неизвестным водителем на оказание услуг по перевозке.

Когда груз продуктовых консервов поместили в автомобиль, водитель выехал в место доставки, но заказчик продукцию так и не получил, а водитель перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила около 2,5 миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска в результате расследования задержали подозреваемого.

Обвиняемый был не намерен доставлять груз по указанному адресу — он продал его, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу.