РИАМО - 30 дек. Проводя анализ, система «Меркурий» выявила незаконную компанию, располагающуюся на территории Московской области, на которую было оформлено более 4 тысяч тонн нелегальной продукции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Выявлены несовпадения по критериям объемов входящей и исходящей продукции (говядина, масло сливочное, икра) на фантомных площадках, принадлежащих ООО «Гиншир групп», - говорится в сообщении.

Компании «ИксПио Лоджистик» и «Бифпродак» на этих площадках и оформили ветеринарные сопроводительные документы на поступившую продукцию весом 201,69 тонны и на выработанную продукцию весом более 4 тысяч тонн.

В 20 раз превышен объем выпущенной продукции и объем входящего сырья. Чтобы пресечь работу фантомных площадок, управление Россельхознадзора приняло решение ограничить доступ уполномоченного лица В.В. Дроняева на шесть месяцев из «ВетИС.Паспорт». Также управление решило исключить хозяйствующую компанию «Гиншир групп» и ее фантомные площадки из систем «Цербер» и «Меркурий».