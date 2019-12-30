РИАМО – 30 дек. Стало известно, чего боятся россияне в новогодние праздники, так, треть опасается проникновения преступников в их дома, еще страх вызывают фейерверки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Как показали результаты исследования, проведенного компанией «Дельта Системы безопасности» среди жителей шести федеральных округов страны, треть россиян боятся проникновения в их дом преступников. Еще около 20% опрошенных опасаются неожиданного визита в новогоднюю ночь подвыпивших соседей», - говорится в сообщении.

Порядка 40% опрошенных боятся, что фейерверки залетят на балкон или в окно их жилища, что может стать причиной пожара.

Часть россиян на зимние каникулы уезжает и оставляет свои жилища без присмотра, поэтому многие опасаются связанных с этим проблем. Так, 79% респондентов опасаются, что их могут ограбить, 40% боятся протечки воды или затопления соседями, а 39% — пожара.

«В целом же чувство беспокойства, связанное с тем, что они оставили свою квартиру или дом на продолжительный срок, возникало у каждого второго россиянина», - отмечается в материале.