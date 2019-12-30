РИАМО – 30 дек. На севере Москвы трамвай столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров, сообщает ТАСС.

«Всего пострадали шесть пассажиров трамвая, в их числе двое детей. Четверо из них госпитализированы», - сказал источник агентства.

Произошло столкновение в Соболевском проезде. Трамвай столкнулся с грузовым автомобилем, а затем врезался в мачту освещения.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.