РИАМО – 30 дек. Известная артистка Лия Ахеджакова позитивно высказалась по поводу назначения новым художественным руководителем московского театра «Современник» Виктора Рыжакова, сообщает Газета.ru.

Ахеджакова обрадовалась, когда узнала, что Рыжаков может стать худруком «Современника». Она всецело поддерживает такое решение.

«Рыжаков — очень хороший режиссер и порядочный человек. Мы мало знакомы, но, поскольку у нас какой-то «котел», в котором мы все варимся, я знаю точно, что у него хорошая репутация. Смыслы, которые он вкладывает в свои спектакли, мне близки, и я их разделяю», — сказала Ахеджакова.

Бывший художественный руководитель «Современника» Галина Волчек умерла 26 декабря.