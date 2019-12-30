РИАМО - 30 дек. В доме правительства Подмосковья состоялась торжественная церемония награждения сотрудников регионального строительного комплекса и отрасли по результатам работы за 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники управлений и отделов областного министерства строительного комплекса, руководители подведомственных организаций и строительных компаний, а также наиболее отличившиеся работники профильных комитетов администраций.

«Благодарности и благодарственные письма от губернатора вручил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков. Он поблагодарил работников строительного комплекса за профессионализм и ответственность, которые позволяют добиваться высоких результатов при реализации государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе и в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», – говорится в сообщении.

Работников областного Минстроя с наступающим праздником также поздравил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. Он поблагодарил сотрудников ведомства за многолетний труд, безупречную службу и большой вклад в работу министерства.

Сотрудникам вручили почетные грамоты министерства строительного комплекса Московской области.