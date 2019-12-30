РИАМО - 30 дек. Домодедовские таможенники нашли 600 ювелирных украшений при досмотре багажа и ручной клади пассажира, вылетавшего в Черногорию, их стоимость составляет свыше 7,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

«Гражданин РФ проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В своем объяснении пассажир пояснил, что приобрел ювелирные украшения за 50 тысяч рублей на рынке и вывозил товар для изготовления выставочной инсталляции», - говорится в сообщении.

Как показали результаты таможенной экспертизы, данные ювелирные изделия выполнены из серебра 925 пробы. Их рыночная стоимость в России составила более 7,6 миллиона рублей.

В действиях гражданина России усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

Мужчине может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.