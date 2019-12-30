РИАМО - 30 дек. Льготный федерально-региональный кредит будет выделен на реализацию проекта предприятия ООО «Гамма колор рус» на севере Подмосковья по производству архитектурных и индустриальных цветовых порошковых покрытий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация Московской области.

Технологический проект из сферы импортозамещения получил одобрение на финансирование в Фондах развития промышленности РФ и Московской области.

«Проект инвестора получит 24 миллиона рублей по льготной кредитной ставке, из них 7,2 миллиона будет предоставлено областным фондом развития промышленности, еще 16,8 – федеральным. Эти заемные средства составят почти 40% от общего объема инвестиций в проект», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что новое предприятие позволит значительно снизить зависимость российских потребителей цветовых порошковых покрытий от импортных поставок, которые сейчас занимают долю рынка в 60%. Подмосковное предприятие снизит эту долю до 40%.

«При создании качественного продукта, обеспечив невысокую себестоимость производства, новое предприятие сможет реализовать имеющийся в этой сфере инвестиционный потенциал», – выразил уверенность Хромов.