РИАМО - 31 дек. Во вторник на сцене Большого зала Московской консерватории выступят солисты Московской областной филармонии, лауреаты престижных международных конкурсов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Прозвучат сочинения Иоганна Штрауса: вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», «Сказки венского леса», польки «Трик-трак», «Пиццикато», «На охоте», «Гром и молния», арии и дуэты из оперетт», - говорится в сообщении.

Среди солистов Московской областной филармонии - лауреаты престижных международных конкурсов, оперные певцы Алина Яровая и Павел Баранский, а также Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист России Виктор Луценко.

На сцене Большого зала Московской консерватории выступит также дипломантка международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, лауреат III премии международного вокального конкурса имени Ф.И. Шаляпина «Голоса над Волгой», лауреат независимой премии «Триумф», участница молодежной оперной программы Большого театра России под управлением Дмитрия Вдовина Алина Яровая.

Начало концертов в 12:00 и 15:00.

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