РИАМО - 31 дек. На сцене Crocus City Hall в Красногорске в последний день 2019 года состоится новогодний концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Один из лучших биг-бэндов мира и его бессменный руководитель совместно с потрясающими вокалистками из США, Лорин Талезе и Фантини, исполнят известные новогодние хиты, знаменитые джазовые шедевры и уже полюбившиеся публике авторские композиции маэстро», – говорится в сообщении.

За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.

Выпускница Университета Искусств Филадельфии Лорин Талезе с детства завораживала слушателей своим голосом. Лорин нашла себя во многих музыкальных жанрах, но ее настоящее призвание – это джаз.

Лорин не только обладает исключительными вокальными данными и сценической харизмой, но и пишет восхитительную музыку. Ее дебютный альбом «Gorgeous Chaos», вышедший в 2016 году, был спродюсирован обладателями «Грэмми» Юлисисом Оуэнсом и «Тони» Эдамом Блэкстоуном и стал одной из главных джазовых пластинок года, дебютировав в джазовых чартах журнала Billboard.

Фантини – уникальная певица, свободно владеющая русским, испанским, английским и французским языками. С 2012 года певица активно сотрудничает с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана: вместе они объездили с гастролями США, Россию, страны Европы и Азии и выступили на крупнейших мировых джазовых фестивалях. Их совместное выступление в программе «Вечерний Ургант» было признано одним из самых ярких музыкальных номеров за всю историю программы.

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