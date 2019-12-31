РИАМО - 31 дек. В последний день 2019 года в Подмосковье закрывается осенне-зимний сезон охоты на копытных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В соответствии с правилами охоты в Подмосковье на все половозрастные группы лося, косули, благородного и пятнистого оленей, а также кабана завершается 31 декабря 2019 года. Завершается и коллективная загонная охота», – сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Жителям Подмосковья необходимо соблюдать правила охоты, установленные нормы добычи, технику безопасности при осуществлении охоты и обращении с охотничьим оружием. Нарушение правил охоты, по словам министра, может привести к серьезному наказанию – крупному штрафу и даже лишению свободы.

«На лосей в возрасте до одного года охота продлена до 15 января 2020 года», – отметил Разин.

Министр напомнил, что наиболее продуктивными охотхозяйствами по лосю являются Можайское, Москворецкое, Уваровское, Рузское, Талдомское и Шаховское.

Наибольшее количество разрешений на добычу косули передано в Бронницкое, Волоколамское, Зарайское, Коломенское, Луховицкое, Можайское и Серебряно-Прудское охотничьи хозяйства.

Охота на благородного и пятнистого оленей возможна на территории Бронницкого, Загорского, Коробовского, Можайского, Уваровского, Озернинского охотничьих угодий.

«На пушных животных – лисицу, зайцев, волка, а также енотовидную собаку и бобра охота разрешена до 29 февраля 2020 года. По охоте на пушные виды предпочтительны Волоколамское, Дмитровское, Егорьевское, Наро-Фоминское, Орехово-Зуевское, Павлово-Посадское, Серебряно-Прудское, Шатурское охотничьи хозяйства», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.