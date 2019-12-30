РИАМО – 30 дек. Рок-музыкант и бессменный лидер популярной группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил стихотворение, в котором подверг критике российские новогодние телешоу, сообщает Газета.ru.

«В стихотворении упоминаются президент России Владимир Путин и певец Филипп Киркоров, и отмечается, что в телешоу «в новом, как и в том году» показывают одних и тех же «нестареющих лиц», - говорится в материале.

Фанаты музыканта и большинство других пользователей интернета согласились со Шнуровым. В то же время были и те, кто упрекнул его в том, что он ерничает.