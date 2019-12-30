РИАМО – 30 дек. В соцсети «ВКонтакте» подвели итоги года и составили список самых обсуждаемых пользователями персон, их ранжировали по числу упоминаний в постах и комментариях за период с января по декабрь 2019 года, сообщает Газета.ru.

«Лидерами рейтинга стали президент России Владимир Путин (12,6 миллиона упоминаний), японский геймдизайнер Хидео Кодзима (4 миллиона) и футболист Лионель Месси (3,9 миллиона)», - говорится в сообщении.

Остальной список составили музыканты — HammAli & Navai (3,5 миллиона упоминаний), Тима Белорусских (3,1 миллиона) и Artik & Asti (2,7 миллиона), Егор Крид (2,64 миллиона).

Артистом года признали Тиму Белорусских, песни которого пользователи социальной сети послушали свыше миллиарда раз.

«Самыми обсуждаемыми событиями 2019 года стали темы апреля — тогда «ВКонтакте» представила темную тему в приложении для Android и запустила мини-приложение VK Coin», - отмечается в материале.