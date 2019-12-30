РИАМО - 30 дек. На кадастровый учет поставили корпус 5.2 ЖК «Царицыно», дольщики которого смогут оформить права собственности на свои квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Городом была проведена серьезная работа, чтобы оперативно решить все возникшие вопросы и поставить корпус на кадастровый учет», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что несколько дней назад прошло совещание, в котором поучаствовали все заинтересованные лица, где государственные регистраторы подробно разъяснили все тонкости, которые необходимо учесть городскому застройщику при подготовке документов для постановки дома на кадастр.

В ноябре городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 5.2.

Все жилые корпуса ЖК «Царицыно» будут достраиваться за счет бюджетных средств силами городского застройщика. Такое беспрецедентное решение позволяет городу восстанавливать права участников долевого строительства, которые пострадали от действий недобросовестного застройщика.

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, дом 7, начали в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия.

Прежний застройщик должен был сдать жилой комплекс в эксплуатацию в 2012 году, но не исполнил обязательства перед жильцами. В рамках первой очереди, с 2013 по 2016 годы, было введено восемь корпусов из 15. Ввод корпусов в ЖК «Царицыно» не осуществлялся до ноября 2019 года.