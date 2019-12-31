РИАМО - 31 дек. Для удобства жителей Дубны со вторника назначены новые рейсы поездов-экспрессов, дополнительные рейсы вводятся по выходным, продлены маршруты экспрессов по рабочим дням, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Назначены со вторника: 7177 Дубна — Москва (Савеловский вокзал), время отправления — 21:47. Экспресс будет курсировать ежедневно, кроме пятницы. 7179 Дубна — Москва (Савеловский вокзал), время отправления — 21:47. Экспресс будет курсировать по пятницам.

Назначены с 1 января по выходным дням: 7158 Москва (Белорусский вокзал) — Дубна, время отправления — 21:55. Экспресс будет курсировать по выходным. 7157 Дубна — Москва (Белорусский вокзал), время отправления — 03:34. Экспресс будет курсировать по выходным.

Продлены маршруты экспрессов по рабочим дням: со вторника электропоезд 7154 будет курсировать по маршруту Одинцово — Дубна (ранее: Одинцово — Белорусский вокзал). Он будет отправляться в 21:25 по будням. В маршрут экспресса включена остановка в том числе на Савеловском вокзале (отправление — 22:00). Таким образом, он компенсирует ранее отмененный экспресс.

С 9 января электропоезд 7101 будет курсировать по маршруту Дубна — Одинцово (ранее: Белорусский вокзал — Одинцово). Он будет отправляться в 03:34 по будням.

В связи с данными изменениями откорректировано расписание пригородных поездов.