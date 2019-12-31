РИАМО - 31 дек. В ночь с 31 декабря на 1 января совершить поездку в автобусе в Подмосковье можно будет бесплатно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона приняли решение сделать проезд в автобусах в новогоднюю ночь бесплатным, частные перевозчики также поддержали предложение.

Воробьев отметил, что данная мера будет касаться в том числе и межмуниципальных маршрутов.

Губернатор также призвал обратить внимание на важность работы системы-112 на новогодних праздниках.

Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье>>