РИАМО - 30 дек. В Москве завершили реконструкцию учебного корпуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание располагается по адресу: проспект Вернадского, дом 84, строения 1, 2. Работы там проводили для обеспечения современного учебного процесса. В рамках реализации проекта за счет книгохранилищ были увеличены количество и размеры аудиторий, появились дополнительные помещения для факультетов и профессорско-преподавательского состава, и администрации.

«В трех– девятиэтажном здании общей площадью 51,4 тысячи квадратных метров заменили покрытие полов, стен и ступеней, установили новые окна и двери, утеплили наружные стены и тамбуры, обновили фасады. Территорию благоустроили, заменили асфальт и бордюры», - говорится в материале.

Обновленный корпус теперь приспособлен для людей с с ограниченными возможностями — в нем появились специальные подъемники и лифты.

Реконструкцию провели за счет федерального бюджета. Надзор за ходом работ осуществляет Ростехнадзор. Застройщиком выступило ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации».

Рядом проводится реконструкция еще одного учебного корпуса. Архитектурный облик обоих зданий будет сохранен.