РИАМО - 1 янв. Согласно постановлению подмосковного правительства в новом году в Московской области проиндексированы размер пособия на ребенка и другие социальные выплаты.

«Установить в 2020 году размер индексации 1,01 для ежемесячных денежных выплат, установленных частями 1, 1.1, 2 статьи 19 закона Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», пособия на ребенка <…>, размера возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному частью 4 статьи 2, и единовременной материальной помощи, установленной частями 2-4 статьи 3 закона Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области», - говорится в документе.

Индексация коснулась выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, почетным донорам. Пособия в разных размерах выплачиваются на детей в возрасте до полутора лет, от полутора до трех лет, от трех до семи лет, от семи лет и старше. Кроме того, проиндексирован размер выплат на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Законом о погребении и похоронном деле в Подмосковье закреплено право на выплату социального пособия и единовременной материальной помощи на погребение. Эта мера касается жителей региона, которые хоронят умерших за свой счет и при этом имеют низкий доход.