РИАМО - 30 дек. На севере Москвы снесли двухэтажную самовольную постройку, которая использовалась в качестве склада, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Самострой находился по адресу: Лихоборская набережная, владение 5.

«Двухэтажный объект площадью 858 квадратных метров был возведен на производственной территории без надлежащего оформления разрешительной документации. Разрешение на строительство не выдавалось, земельный участок под цели строительства не предоставлялся. Данные факты свидетельствуют о наличии самовольной постройки», - сказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Возведенное незаконно здание не значилось на техническом и кадастровом учете, право собственности на объект не было зарегистрировано. В связи с этим были приняты оперативные меры по сносу незаконной постройки и освобождению земельного участка.

«Нарушение устранено, объект самовольного строительства ликвидирован», - добавил Овчинский.