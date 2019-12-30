РИАМО - 30 дек. Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении 86-летней пенсионерки, сообщается на официальном сайте МВД России.

«По имеющейся информации, на городской телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился врачом поликлиники. Он сообщил, что у пенсионерки обнаружена опасная болезнь и ей необходимо принимать специальный препарат. Испугавшись, заявительница согласилась приобрести предложенное лекарство», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В скором времени после звонка к пенсионерке приехал некий мужчина, он продал ей ампулу с неизвестным жидким веществом за 4 тысячи долларов.

«Не дождавшись повторного звонка от врача, пожилая женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ», - добавила Волк.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские остановили автомобиль, в котором в качестве пассажира ехал подозреваемый. Его задержали, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские установили, что в ампуле, проданной пенсионерке находились витамины стоимостью менее 200 рублей. Предварительное расследование продолжается.