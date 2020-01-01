РИАМО – 1 янв. В среду в России вступило в силу постановление, которое позволяет гражданам зарегистрировать транспортное средство прямо в автосалоне, сообщает «Коммерсант».

«Новую услугу клиентам могут предоставить не все автодилеры, а только включенные в полицейский реестр «специализированные организации», имеющие специально обученных для осмотра машин сотрудников», - говорится в материале.

Покупатель авто теперь может получить в салоне свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и государственный регистрационный знак. Ответственный сотрудник автосалона будет осматривать авто и проверять документы. Далее через портал госуслуг информация будет передаваться в Госавтоинспекцию, которая примет решение о допуске автомобиля на дороги.

«Сотрудник автосалона сможет получить в подразделении СТС и номера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость этой услуги составит 500 рублей», - добавляется в материале.