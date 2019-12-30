РИАМО - 30 дек. Пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме в селе Абрамцево Сергиево-Посадского округа Подмосковья, в результате пожара погибли четыре человека, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В селе Абрамцево в частном деревянном доме произошло возгорание на площади 120 квадратных метров. В результате погибли четыре человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 18:01 пожарные ликвидировали открытое горение.