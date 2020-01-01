РИАМО – 1 янв. Промышленные скважины, которые используются для добычи питьевой воды и для полива, с нового года в РФ подлежат обязательному лицензированию.

Данная мера касается только общих скважин СНТ, а не личных скважин на участке.

«Это в основном промышленные скважины, которые действуют в двух направлениях. Это общие скважины в тех СНТ, где есть проблемы с питьевой водой. Они глубокие, серьезные и промышленные, для питьевой воды. Также скважины для полива. Таких скважин немного, но они тоже имеются на территории Московской области. С 1 января наступил обязательный порядок их лицензирования», - сказал первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он уточнил, что при выявлении вышеупомянутых скважин без лицензии в отношении председателя СНТ может быть выписан штраф.

По словам Чаплина, в Подмосковье действуют 600 подобных скважин.