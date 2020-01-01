РИАМО – 1 янв. С нового года в России вступили в силу постановления федерального правительства, согласно которым запрещается держать некоторых диких животных в квартирах, домах и незаконных контактных зоопарках, сообщает ТАСС.

«Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, вводятся требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, урегулирована деятельность приютов для животных, а также деятельность по обращению с животными без владельцев», - добавляется в материале.

Ранее в Московской городской думе предложили запретить фотографам использовать животных для коммерческих съемок на городских улицах и в парках. По мнению депутатов, эксплуатация «моделей поневоле» приводит к тому, что животные погибают, не выдерживая нагрузок.

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