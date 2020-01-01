РИАМО – 1 янв. С нового года в России вступили в силу некоторые положения закона «Об ответственном обращении с животными», которые касаются животных-артистов цирка, сообщает kp.ru.

«С 1 января стареньких медведей и тигров нельзя стравливать собакам, неподготовленных зверей запрещено выбрасывать в дикую природу, не допускается, чтобы они гибли из-за плохих условий содержания», - говорится в сообщении.

Как пояснил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, отныне цирковых зверей в возрасте должны отправлять на заслуженную «пенсию». При этом пожизненное содержание четвероногих артистов будут обеспечивать именно те учреждения, где животные служили.

«Раньше такой нормы не было. Животных просто выкидывали после того, как они старели и становились ненужными. Кошек и собак дрессировщик еще мог забрать себе. А что делать с престарелыми дрессированными тиграми, лошадями или медведями?» - отметил депутат.

Бурматов добавил, что контролировать соблюдение законодательства в данной сфере обязаны Росприроднадзор и Россельхознадзор.