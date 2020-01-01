РИАМО – 1 янв. В среду в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому освобождается от налога на доходы физических лиц матпомощь в размере не более 4 тысяч рублей, которую вузы выплачивают студентам, аспирантам, ординаторам и стажерам, сообщает ТАСС.

«От НДФЛ освободили доходы, полученные в связи с рождением ребенка, и оплату дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами», - говорится в сообщении.

Минимальный срок обладания единственным жильем, после которого при продаже можно не платить налог на доходы физлиц, сократили с пяти до трех лет. Норма распространяется и на земельный участок с жилым зданием и хозяйственными постройками.