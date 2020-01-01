РИАМО - 1 янв. С нового года подмосковный перевозчик «Мострансавто» начинает обслуживать еще 14 городских и пригородных маршрутов с регулируемыми тарифами и льготами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Новые маршруты появились в трех филиалах предприятия. Девять маршрутов в автоколонне №1791 города Сергиева Посада, три в автоколонне №1790 города Серпухова и два в МАП №1 города Люберцы», – говорится в сообщении.

Всего на новые маршруты выйдет 81 автобус большого и среднего класса. Также со среды на некоторых маршрутах поменялась категория тарифа - с нерегулируемого на регулируемый. На таких маршрутах теперь действуют меры соцподдержки для отдельных категорий граждан.

Так, изменения коснулись маршрутов №1225 Люберцы (Вертолетная улица) — Люберцы (Комсомольский проспект) — Москва (метро «Новокосино») и №1232 Люберцы (микрорайон Люберцы-2015) — Москва (метро «Выхино»). Воспользоваться льготами на этих маршрутах могут владельцы социальных карт москвича и жителя Подмосковья.