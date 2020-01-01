РИАМО - 1 янв. Со среды правительство Подмосковья получило полномочия по организации транспортировки умерших в морг, ранее соответствующий закон был принят Мособлдумой.

Речь идет об организации транспортировки тел в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с места обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы. Это позволит унифицировать требования к поступлению умерших в морг на основе единых региональных стандартов.

Осуществлять указанные полномочия будут органы местного самоуправления.

Транспортировка умерших осуществляется за счет средств местных бюджетов муниципальными учреждениями либо юридическими лицами, или индивидуальными предпринимателями, заключившими муниципальный контракт (договор).