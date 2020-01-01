РИАМО - 1 янв. С нового года в РФ выросли ставки на большинство подакцизных товаров, среди них – легковушки с мощностью двигателя более 90 лошадиных сил, мотоциклы, бензин, табак и электронные сигареты, а также пиво, сидр, игристые вина, сообщает ТАСС.

«Так, акциз на вина повысился до 31 рубля за литр. Акциз на шампанское составил 40 рублей за литр. С 1 января минимальные розничные цены на водку выросли с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра», - говорится в сообщении.

Кроме того, теперь при заказе из-за рубежа товаров на сумму более 200 евро или весом свыше 31 килограмма необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм. Стоимость покупок в течение месяца суммироваться не будет.