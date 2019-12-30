РИАМО - 30 дек. Десять храмовых комплексов было сдано в эксплуатацию в уходящем году, что соответствует назначенному плану, сообщил в понедельник депутат Госдумы РФ, советник по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин.

«У нас такая установка мэра города, святейшего патриарха — десять храмов начинать и десять храмов заканчивать. Мы в пределах этих цифр так и работаем. В этом году мы сдали десять храмовых комплексов», - сказал Ресин в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, храмовый комплекс сдается также как и любой другой жилой или административный объект.