РИАМО - 1 янв. С нового года размер трудового патента для иностранных граждан в Подмосковье составляет 5,1 тысячи рублей, увеличившись, по сравнению с 2019 годом, на 350 рублей.

Соответствующий законопроект депутаты Мособлдумы приняли в минувшем ноябре.

Патенты предназначены для прибывших в Россию без визы иностранцев, которые хотят работать на территории страны. Субъекты РФ самостоятельно устанавливают региональный коэффициент, на основании которого рассчитывается размер трудового патента. В 2019 году в Подмосковье он составлял 4750 рублей в месяц, теперь – 5,1 тысячи рублей в месяц, что ниже, чем в Москве.

На территории Московской области ежегодно выдают около 220-250 тысяч патентов для иностранных работников.