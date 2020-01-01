РИАМО - 1 янв. В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«Необходимость пересмотреть стоимость на перемещение и хранение транспортных средств связана с увеличением реальных затрат города: стоимости топлива, заработной платы водителей и техников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов», - говорится в сообщении.

Экономически обоснованный тариф на перемещение машины в наступившем году превышает 8813 рублей, однако тариф для водителей существенно ниже. Для нарушителей, которые вовремя оплачивают эвакуацию и хранение своих авто, установлены льготные тарифы.

Так, льготная стоимость перемещения машин категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил со среды составляет 3,4 тысячи рублей, категории В с мощностью двигателя 80-250 лошадиных сил – 5,4 тысячи рублей, категории В с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил, за исключением грузовых авто – 7,6 тысячи рублей. Перемещение грузовых и негабаритных машин отныне стоит 50,6 тысячи рублей.

Льготная стоимость суток хранения для автомобиля категории А теперь равна 540 рублей, категории В и D с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн – 1050 рублей, категории D с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, категории C и E, а также негабаритных автомобилей – 2,3 тысячи рублей.

По льготным тарифам оплатить эвакуацию и хранение авто можно в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки. Для водителей, которые оплачивают услугу заранее, предусмотрена дополнительная скидка, она составляет 25% от льготного тарифа.

Владельцам эвакуированных транспортных средств в первую очередь необходимо узнать адрес спецстоянки, куда отправили автомобиль. Сделать это можно через форму на сайте parking.mos.ru, а также по телефонам дежурной части или круглосуточной горячей линии «Московского транспорта». Далее следует получить разрешение на возврат транспортного средства в дежурной части подразделения ГИБДД/МАДИ. Третий шаг – приехать на специализированную стоянку с полным пакетом документов на авто и разрешением на возврат, оплатить перемещение и хранение машины. После можно будет получить свою собственность обратно.

Подробно о работе парковочного пространства в столице можно узнать у операторов единого контакт-центра «Московский транспорт» по номерам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).

Кроме того, в городе работают два сервисных центра «Московский транспорт». В центре на улице 1905 года посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00 принимают не менее пяти работников «Московского паркинга». Среднее время обслуживания составляет 6 минут, ждать приема в среднем приходится около минуты. Второй сервисный центр «Московский транспорт» располагается по адресу: Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1.

С 1 по 8 января парковку на столичных улицах сделали бесплатной, в том числе и на тех участках, где действует максимальный тариф (380 рублей в час). Однако «парковочные каникулы» не распространяются на плоскостные парковки со шлагбаумами. В случае ДТП, если поврежденные автомобили не могут двигаться самостоятельно, работники службы эвакуации «Московского паркинга» бесплатно перемещают их в безопасные места.

Автомобилистам также стоит иметь в виду, что на время новогодних праздников в Москве усилили контроль за машинами без номеров или с подложными номерами. Такие машины будут перемещать на спецстоянки для проведения проверки. Особенно тщательно осматривают территории рядом с торговыми центрами, ресторанами, парками, станциями метро и крупными ТПУ.

Всего для обеспечения безопасности в столице на новогодних каникулах задействовано свыше 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе полицейских и росгвардейцев. Все праздничные площадки ежедневно обследуются инспекторами-кинологами со служебными собаками.