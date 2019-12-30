РИАМО - 30 дек. В рамках программы реновации началось строительство нового жилого дома на Новочеремушкинской улице Москвы, его строительство завершат в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Академический по адресу: Новочеремушкинская улица, дом 35, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. На площадке идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Дом состоит из четырех односекционных корпусов переменной этажности. Фасады будут облицованы крупноразмерной керамогранитной плиткой. На них установят коробы под кондиционеры.

Объект рассчитан на 577 квартир — в нем разместятся 93 однокомнатные квартиры, 396 двухкомнатных и 88 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит более 33,5 тысяч квадратных метров.

На первых этажах будут находиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части каждого корпуса предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Здесь также планируется группа лифтов – два грузоподъемностью 400 килограммов и один с грузоподъемностью в одну тонну.

Мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд, так как вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Дом оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Также озеленят и благоустроят придомовую территорию: оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных жильцов.

«В настоящее время в Юго-Западном округе в стадии строительства находятся 19 жилых домов мощностью 215,8 тысячи квадратных метров для переселения по программе реновации. В округе новые квартиры получат жители 520 жилых домов, для начала переселения подобраны 48 стартовых площадок», — добавил Бочкарев.