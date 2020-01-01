РИАМО – 1 янв. С нового года в России отменили пособия по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет в размере 50 рублей, при этом выплаты на первого и второго малыша в размере около 12 тысяч рублей распространили на семьи с доходом на одного члена семьи ниже двукратного прожиточного минимума в субъекте РФ, сообщает ТАСС.

«Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста», - говорится в материале.

Кроме того, со среды увеличилось число регионов, где софинансируются из федерального бюджета ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет.

Также с нового года максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска вырос до 322 тысяч рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличился почти до 28 тысяч рублей. Маткапитал подрос до 466617 рублей.