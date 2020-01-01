РИАМО - 1 янв. С нового года в Подмосковье изменилась форма обеспечения полноценным питанием беременных, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Вместо предоставления молочной кухни в натуральном виде будет предоставляться ежемесячная денежная выплата на питание», - говорится в сообщении.

Выплату могут получить женщины, начиная со срока беременности в 12 недель, кормящие матери (в течение шести месяцев с даты родов при нахождении ребенка исключительно на грудном вскармливании) и дети в возрасте до трех лет, находящиеся на смешанном или искусственном вскармливании.

Размер денежной выплаты составляет: беременным женщинам – 400 рублей, кормящим матерям – 1 тысяча рублей, детям до года – 1 тысяча рублей, детям от года до трех лет – 600 рублей.

Выплата предоставляется гражданам России, имеющим постоянное место жительства в Московской области.

Для получения ежемесячной денежной выплаты на питание гражданам необходимо подать заявление в течение первых шести месяцев 2020 года (за исключением случая достижения ребенком в указанный период возраста трех лет). Заявление можно подать, перейдя по ссылке.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар ранее сообщал, что ежемесячная денежная выплата на питание будет производиться на банковские реквизиты или через отделение федеральной почтовой связи. Монетизация молочной кухни позволяет родителям самим выбирать продукты питания по назначению врача из широкого ассортимента в магазинах и совершать необходимые покупки в удобное время.

Ранее монетизацию питания запустили в качестве пилотного проекта в Ивантеевке, Зарайске и Раменском округе. Инициативу поддержали более 70% жителей пилотных муниципалитетов. По итогам эксперимента было решено перейти на денежные выплаты по всему Подмосковью. Закрытие пунктов выдачи продуктовых наборов (молочные смеси, молочные и кисломолочные продукты, овощные, фруктовые пюре) позволяет сэкономить порядка 185 миллионов рублей, которые можно направить на нужды медицинских учреждений.

С 1 сентября 2019 года молодым родителям в Московской области выдают подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» стоимостью более 13 тысяч рублей. В набор входят 53 предмета для матери и малыша, общий вес коробки составляет около 10 килограммов. При этом у мам и пап есть возможность отказаться от подарка и вместо него получить денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что подмосковные власти ежегодно выделяют из регионального бюджета около 2 миллиардов рублей для частных детсадов. Эти средства направляются на выплату зарплаты сотрудникам, кроме того, владелец бизнеса может вложить полученные деньги в ремонт детского сада, направить их на оплату услуг ЖКХ и так далее.