РИАМО - 1 янв. С нового года в Подмосковье в соответствии с уровнем инфляции увеличились на 3% городские и пригородные тарифы на проезд в общественном транспорте при оплате картой «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы областного комитета по ценам и тарифам.

«Стоимость одной поездки по единой транспортной карте составляет 35 рублей 46 копеек в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении составляет 35 рублей 46 копеек плюс 4,48-4,49 рубля за каждые следующие 2,5 километра», - говорится в сообщении.

Кроме того, разовый билет, который пассажир покупает в салоне, подорожал на три рубля - с 53 до 56 рублей - при поездке по городу и до 5 километров в пригородном сообщении и на 4-5 рублей за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении.

Цена поездки для владельцев единой транспортной карты учащегося и льготной карты теперь равна 17 рублей 73 копейки в городском сообщении с ростом на 2,24-2,25 рубля за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении.

Скидка, которую пассажиры получают в зависимости от количества поездок по единой транспортной карте, сохранилась на уровне 2019 года - 7-14-21-28-35% от начального тарифа в расчетном периоде.

Также подмосковный Минтранс провел округление в большую сторону расчетных значений тарифов для банковских карт с бесконтактной технологией оплаты и транспортных карт иного субъекта РФ. Таким образом стоимость поездки при оплате такими картами теперь составляет 36 рублей.

При этом со среды 34 межмуниципальных автобусных маршрута в Московской области стали городскими. Это 18 маршрутов в городском округе Серпухов, девять маршрутов в Орехово-Зуевском округе и семь маршрутов в Одинцовском округе. Теперь проезд на этих маршрутах стал дешевле, а пассажиры могут расплатиться за поездку транспортной картой «Стрелка» или банковской карточкой.

Ранее первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова сообщила, что в 2019 году благодаря запуску 19 новых муниципальных автобусных маршрутов улучшилась обеспеченность транспортом 300 тысяч жителей. В 2020 году планируется запустить еще порядка 24 маршрутов. Таким образом транспорт станет доступнее для 700 тысяч человек.

С помощью карт «Стрелка» каждый день совершается свыше 680 тысяч поездок, по картам льготной тарификации проезд оплачивают 150 тысяч раз ежедневно. Купить «Стрелку» можно на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», а также в салонах связи «Связной», на железнодорожных станциях ЦППК и МТППК, в отделениях «Почты России» на территории Подмосковья.