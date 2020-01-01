РИАМО – 1 янв. С нового года в России страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,6%, сообщает ТАСС.

Средний размер пенсии теперь составляет 16,4 тысячи рублей, что примерно на 1 тысячу рублей больше, чем в прошлом году.

«С 1 января возраст выхода на пенсию составляет 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м», - говорится в сообщении.

К 2028 году возраст выхода на пенсию в РФ достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.