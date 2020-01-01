РИАМО - 1 янв. С 1 и по 8 января автомобилисты могут бесплатно парковаться на столичных улицах, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Оставить автомобиль без оплаты можно в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час.

«Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий», – говорится в сообщении.

При этом стоит иметь в виду, что плоскостные парковки со шлагбаумами в новогодние праздники продолжают работать по действующим тарифам.

С 13 декабря до 12 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». В городе работают более 80 фестивальных площадок, где для взрослых и детей проводятся мастер-классы, дегустации и ледовый балет, работают катки. Главными площадками зимнего праздника стали Манежная и Красная площади, Новый Арбат, Тверская улица.

Во время народных гуляний в Москве усилили контроль за автомобилями без номеров или с подложными номерами. Это необходимо для обеспечения антитеррористической защищенности. Под особым вниманием находятся места массового скопления людей – парки, станции метро, территории около ТЦ и ресторанов.

В целом безопасность в городе на текущих праздниках обеспечивают более 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов, включая кинологов с собаками.

В течение новогодней ночи общественный транспорт в столице работает бесплатно. Жители и гости города могут совершить поездку на метро, МЦК и наземном транспорте (всего доступны 175 маршрутов). Благодаря бесплатному проезду отмечающие могут добраться домой из гостей или после ночных гуляний на улицах и в парках.